Qualcuno scrive a Dagospia per segnalare cosa sarebbe successo tra Olivia Paladino e Le Iene spiegando che ci sarebbe una borsa da palestra…

“Lady Conte col borsone da palestra a palestre chiuse?”, se lo chiede Dagospia a proposito di Olivia Paladino. Questa la lettera ricevuta da Dagospia:

“Buongiorno, lunedì mattina, il 26/10/2020, in una pausa dal lavoro ero per strada e ho visto Filippo Roma che faceva delle domande a una signora bionda vestita sportiva che poi ho capito che era Olivia Paladino la fidanzata del premier Giuseppe Conte.

Lei per sfuggire alle domande della Iene è entrata nel supermercato che c’era lì vicino mentre Filippo Roma è stato buttato fuori. Sono entrato dentro e ho visto arrivare delle persone eleganti che sono venuti in soccorso della Paladino.

Ho sentito che parlava con uno di loro del borsone che aveva con sé. Alla fine ha lasciato la borsa a uno del supermercato che sembrava conoscere bene, ha detto che le serviva la mattina dopo e che poi sarebbe andata a riprenderla una delle guardie che era con lei.

Credo che la guardia diceva se no Filippo Roma la seguiva fino al posto in cui lei stava andando. Non ho capito però perché ha mollato la borsa al supermercato, che c’era dentro? Non voleva che fosse vista con quella borsa? Dove stava andando?”.

Quindi Dagospia fa questa nota

Su Olivia Paladino e la palestra Dago scrive: “Oltre ad aver chiamato la scorta di Palazzo Chigi come se fossero i suoi bodyguard personali (ma da cosa dovevano difenderla, dalle domande di un giornalista?), la pallida Paladino si andava per caso ad allenare in una palestra il 26 ottobre, il giorno dopo il dpcm firmato dal suo compagno che ha decretato la chiusura di tutte le strutture sportive al chiuso d’Italia? Sarebbe piuttosto grave…”. (Fonte Dagospia).