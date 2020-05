ROMA – Lavorare meno pur di continuare a lavorare, che non è lavorare meno lavorare tutti, piuttosto assottigliare le fette della torta del mercato del lavoro: “redistribuire lavoro”, a questo pensa il Governo già dal prossimo decreto.

Con la novità – dirompente non fossero già tempi di trasformazione epocale – della settimana lavorativa di 30 ore.

Non proprio a parità di salario, ma comunque largamente incentivata (4 punti in meno di cuneo fiscale,dal 33 al 29%) dallo Stato per i contratti stabili fino a 30 ore, una proposta di legge a firma Pd presentata a gennaio.

30 ore, part-time, stop straordinari

Il pacchetto complessivo dedicato alla difesa dell’occupazione prevede un azione di contenimento all’ecatombe di posti di lavoro che ci attende in 4 mosse.

Appunto gli incentivi ai contratti fino a 30 ore, part-time come prassi nella pubblica amministrazione e incentivi (sempre 4 punti di cuneo fiscale) per quelli nel settore privato, orario straordinario super tassato se oltre una certa soglia (il Pd pensa anche a una settimana di massimo 42 ore straordinari compresi).

Risultato atteso: 750 mila occupati in più all’anno.

Costo preventivato: 2,8 miliardi a regime

30 ore, incentivi fiscali (ma non parità di salario)

Stefano Lepri, deputato Pd e firmatario della proposta di legge, ha illustrato a Repubblica il meccanismo di incentivo per imprese e lavoratori (e spiegato perché l’automatismo “meno lavoro a parità di salario” non funzionerebbe, compromette la competitività come è successo in Francia che ha rapidamente rinnegato le 35 ore)