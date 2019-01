ROMA – E’ stato confermato lo sconto sui pedaggi sulla autostrada A35 Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano) per gli utenti Telepass. La promozione rinnovata anche quest’anno per tutto il 2019 è stata pensata e fortemente voluta per abbassare i costi di percorrenza, compensando l’adeguamento tariffario comunicato dal ministero dal primo gennaio 2019.

La società ha deciso di rinnovare lo sconto del 20% per tutto il nuovo anno a tutti gli utenti dotati di Telepass Business e Family grazie alla promozione “Best Price”, valida sette giorni su sette, per tutti gli spostamenti effettuati e su qualsiasi tratta in A35 Brebemi e A58 Teem.

Il riconoscimento del 20% di agevolazione risulta automatico per gli utenti Telepass che hanno già aderito agli sconti negli scorsi anni che non devono, dunque, espletare alcuna procedura per vedersi applicata la promozione “Best Price” anche nel 2019.

Il presidente di Brebemi, Francesco Bettoni, sottolinea che “la conferma di questa scontistica è tesa ad aiutare e incentivare le imprese e gli utenti che scelgono di viaggiare sulla più moderna autostrada italiana. Durante il 2018 sempre più viaggiatori e molte piccole, medie grandi aziende (tra le quali Amazon, Italtrans, MD ed Esselunga) hanno scelto il “servizio Brebemi” e anche nel 2019 contiamo di continuare ad essere all’altezza delle loro aspettative ed un volano di crescita e di rilancio per tutto il nostro territorio e per l’economia nazionale”.