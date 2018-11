Anas, Gianni Vittorio Armani si dimette da amministratore delegato

ROMA – L’ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso. La decisione è arrivata dopo la richiesta del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che gli aveva comunicato l’intenzione di non proseguire nel processo di fusione tra Anas e Ferrovie dello Stato. In un primo momento, il sito Repubblica aveva annunciato le dimissioni dell’intero Consiglio di amministrazione della società. Una notizia smentita dallo stesso cda, che ha confermato di essere rimasto in carica e le sole dimissioni dell’ad Armani.

Secondo Repubblica, Armani avrebbe preso atto della decisione del ministro Toninelli di non proseguire con la fusione delle due società e di aver ritenuto opportuno di lasciare l’incarico. Il ministro già lo scorso settembre durante un’audizione alla Camera aveva anticipato che l’integrazione tra le due società non era “giustificata da alcuna sinergia e per questo le due società dovranno essere nuovamente separate. Fs ed Anas non staranno più insieme, non c’è motivazione di sinergie”. Ora bisognerà valutare se la scissione potrà essere attuata dal gruppo ferroviario o attraverso un decreto del governo.