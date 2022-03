Accisa mobile per abbassare i prezzi di benzina e diesel, ecco cos’è

I prezzi di benzina e diesel sono ancora a livelli altissimi (seppur negli ultimi giorni il prezzo è diminuito) e il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha anticipato in Senato che il governo potrebbe usare l’accisa mobile per abbassarli. Questo meccanismo era stato usato 15 anni fa di fronte a un prezzo del petrolio triplicato in 18 mesi per la crisi internazionale dei mutui subprime.

Sconto di 20 centesimi su benzina e diesel?

La manovra finanziaria dell’epoca ha previsto che le accise sarebbero state diminuite “al fine di compensare le maggiori entrate Iva derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio”. L’esecutivo si è dato lo scopo di ridurre di circa 20 centesimi/litro per tre mesi il prezzo alla pompa utilizzando come copertura finanziaria l’extragettito Iva causato dai prezzi in salita. In effetti l’Iva extra che arriverà nelle casse dello Stato è stata stimata in 600-700 milioni di euro complessivi per il primo trimestre 2022.

Taglio di 15-20 cent al litro con accisa mobile

Un tesoretto che potrebbe riuscire a ridurre di 15-20 centesimi il prezzo al litro, diminuendo l’entità dell’accisa che è arrivata a 0,728 euro al litro per la benzina e 0,617 per il diesel. Inoltre l’accisa fa parte dell’imponibile Iva e quindi diminuendola scende anche l’imposta sul valore aggiunto. Una diminuzione di 10 centesimi delle accise farebbe abbassare di altri 2,2 centesimi di Iva e quindi un taglio di 20 centesimi equivarrebbe a 24,4 cent al litro. Rimarrebbe quindi rispettato il limite minimo per il valore delle accise fissato dalla UE in 359 cent/litro per la benzina e 330 per il diesel.