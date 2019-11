ACI, concorsi pubblici per 242 posti: le figure ricercate, come candidarsi

ROMA – L’Automobile Club d’Italia, meglio conosciuta come ACI, ha indetto 8 concorsi pubblici per complessivi 242 posti, che verranno così suddivisi: 200 posti per l’area Amministrativa; 8 posti per l’area Contrattualistica Pubblica; 8 posti per l’area Reporting e Controllo di Gestione; 4 posti per l’area Web Comunication e Social Media; 4 posti per l’area Gestione di Fondi Europei; 5 posti per l’area Contabilita’ Pubblica; 10 posti per l’area Analisi di Organizzazione e Processi Amministrativi e 3 posti per l’area Politiche del Turismo e Turismo nel Settore Automotive.

I requisiti più importanti che i candidati devono possedere sono: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici e idoneità fisica all’impiego. Nella domanda i candidati devono indicare: nome e cognome; data e luogo di nascita; codice fiscale; indirizzo di residenza; essere cittadino italiano; godere dei diritti civili e politici; avere idoneità fisica all’impiego; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione; non aver riportato condanne penali etc.

Le prove di esame si dividono in una o due prove scritte, vertenti su materie diverse per ogni figura, e una prova orale, che verterà sulle materie previste per le prove scritte. Nel caso in cui le domande per partecipare al concorso siano superiori alle previsioni si procederà ad una prova preselettiva, che consisterà nel risolvere diversi test a risposta multipla vertenti sulle materie previste per le prove scritte e orali.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente tramite internet e devono essere presentate entro le ore 12 del 5 dicembre 2019. Per verificare i bandi completi e inviare la propria domanda di partecipazione ai concorsi potete cliccare qui.