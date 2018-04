Agenzia delle entrate: 650 assunzioni in tutta Italia, come fare il concorso

ROMA – Online i bandi per 650 assunzioni all’Agenzia delle Entrate. Sono state infatti pubblicate le modalità di partecipazione ai concorsi per assumere a tempo indeterminato funzionari tributari, funzionari tecnici ed esperti statistico-economici.

I concorsi sono i seguenti: 510 unità di funzionari per attività amministrativo-tributaria, che saranno così distribuiti: 60 in Emilia Romagna; 30 nel Lazio; 115 in Lombardia; 60 in Toscana; 10 in Valle d’Aosta etc.

Le prove di esame consistono in una prova oggettiva attitudinale; una prova oggettiva tecnico-professionale e in un tirocinio teorico-pratico, retribuito e della durata di 6 mesi, integrato da una prova finale. Il secondo concorso riguarda l’assunzione di 118 funzionari tecnici, che saranno distribuiti nelle seguenti regioni: Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana etc. Le prove di esame consistono in una prova oggettiva attitudinale … continua a leggere.