ROMA – Agenzia interinale rifiuta colloquio: “Sei mamma? Per noi è un problema…”. Daniela Fullin non è la prima né l’ultima donna in cerca di occupazione a esser discriminata perché ha un figlio. 38 anni, vasta esperienza nell’assistenza in una casa d’anziani, si era trasferita da Belluno a Treviso: la nascita di una figlia tre anni fa è stata salutata come una benedizione, salvo dover constatare che, in ambito lavorativo, forse era meglio considerarla una maledizione.

Un’azienda l’ha scartata automaticamente, ma nulla lasciava presagire che il problema sui ripresentasse all’agenzia interinale cui si era rivolta vicino Pordenone. Questa la testimonianza raccolta dal Gazzettino.