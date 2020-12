Airbnb verso il debutto in Borsa: aumenta la fascia di prezzo dell’IPO tra 56 e 60 dollari per azione (Foto Ansa)

Airbnb prevede di aumentare la fascia di prezzo proposta per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) tra $56 e $60 per azione, secondo quanto riporta il Wall Street Journal in un articolo di Maureen Farrell.

Si tratta dell’ultimo segnale che il rovente mercato delle IPO sta chiudendo l’anno con una nota di ottimismo. La nuova fascia di prezzo per il debutto in borsa della società equivale a $ 39 miliardi a $ 42 miliardi a capitale interamente diluito.

Anche DoorDash alza la fascia di prezzo

DoorDash, l’azienda Usa di consegna dei cibi a domicilio prevede di quotare le sue azioni nella fascia alta o al di sopra del range compreso tra $ 90 e $ 95 per azione, contro il precedente range di 75-85 dollari.

Ciò darebbe alla società di San Francisco, la più grande nel settore, una valutazione fino a $ 36 miliardi di dollari su base completamente diluita e compresi i proventi dell’offerta.

Mercato delle Ipo in Usa da record

Nel loro insieme, gli sviluppi sono l’ultimo segnale che il mercato delle nuove emissioni, già a un livello record in termini di denaro raccolto negli Stati Uniti, è pronto per un fine d’anno clou.

Il mercato è stato sostenuto dall’impennata delle azioni, comprese quelle che hanno recentemente fatto il loro debutto.

Finora nel 2020 nelle borse Usa sono stati raccolti più di $ 140 miliardi in offerte pubbliche iniziali, superando di gran lunga il precedente massimo record dell’intero anno stabilito al culmine del boom delle dot-com nel 1999, secondo i dati Dealogic che risalgono a 1995. (Wall Street Journal).