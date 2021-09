Alitalia ai passeggeri: per ora meglio se venite solo con il bagaglio a mano (foto Ansa)

Alitalia suggerisce ai propri passeggeri di imbarcarsi col bagaglio a mano cercando di non portare borse e valigie da mettere in stiva per evitare di arrivare a destinazione senza la propria roba. Esatto.

E’ la stessa Alitalia a spiegarlo sui social dopo alcuni disservizi che sono avvenuti a Fiumicino in queste ore concitate per la compagnia che dovrebbe smettere di essere operativa il prossimo 15 ottobre.

Il post sui social di Alitalia

“A causa delle riunioni sindacali di categoria che si stanno tenendo in queste ore – si legge sui social – vi informiamo che nei prossimi giorni si potrebbero verificare dei ritardi nell’erogazione dei servizi Alitalia. Consigliamo ai passeggeri di presentarsi all’imbarco con un solo bagaglio a mano delle dimensioni consentite per contenere i tempi di attesa per la riconsegna a destinazione”.

La nota dell’Enac

Tanti i disservizi in questi giorni, come racconta il Corriere della Sera, con gli addetti allo scarico dei bagagli spesso fermi o assenti perché alle prese con le manifestazioni. Alcuni passeggeri hanno detto di non aver trovato il proprio bagaglio quando si è arrivati a destinazione.

Lo scorso 13 settembre l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) con una nota ha spiegato di aver “chiesto ad Alitalia di informare i passeggeri, prima del volo, nel caso in cui siano a conoscenza che potrebbero esserci disguidi nella gestione dei bagagli da stiva”. L’Enac ha poi suggerito ai viaggiatori di “limitare, se possibile, l’imbarco di bagagli da stiva”.

Il problema, infatti, è che poi si dovrebbe chiedere un risarcimento ad un’azienda che il 14 ottobre smetterà di volare.