ROMA – Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato un’offerta “riservata” di acquisto per Alitalia. Lo ha ufficializzato al telefono con l’agenzia di stampa Ansa lo stesso Lotito. La manifestazione di interesse del patron dei biancocelesti è stata depositata e formalizzata martedì 11 giugno.

Adesso Lotito dovrà dialogare con Ferrovie per dimostrare di avere realmente la capacità di entrare nel nuovo asset che dovrebbe gestire la futura Alitalia. Insieme proprio a Fs e Delta Airlines.

Per il Sole 24 Ore, l’offerta di Lotito “arriva nel momento in cui il governo sembra orientato a un nuovo rinvio, il quarto, del termine per la presentazione dell’offerta finale di Ferrovie dello Stato”. Secondo il giornale di Confindustria, il rinvio verrà deciso dal governo “perché non è possibile trovare entro la scadenza del 15 giugno un accordo con il quarto socio necessario per completare la cordata alla quale lavorano le Fs”.

Le parole del premier Giuseppe Conte.

Per Alitalia “stiamo alla finestra, se arrivano offerte verranno tutte valutate, ma quello che a noi preme è rilanciare il sistema. L’Italia ha bisogno di un rilancio e stiamo lavorando a un piano straordinario di rilancio del turismo per far ripartire il Paese in tutti i settori”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ospite di un Forum organizzato dall’agenzia “Ansa”. “Di Maio – continua – sta lavorando su Alitalia come su altri dossier molto critici. Devo ringraziarlo. Stiamo valutando, è un dossier ancora caldo, c’è un bando in corso”.