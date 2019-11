BERLINO – Lufthansa è interessata ad Alitalia, ma solo se la compagnia fosse ristrutturata. Ad annuncarilo è stato un portavoce della compagnia aerea tedesca dopo l’incontro tra il ceo Carsten Spohr e il ministro dello Sviluppo economico italiano Stefano Patuanelli.

Secondo quanto riferito dal portavoce all’ANSA, “il mercato italiano è molto interessante per Lufthansa. Alitalia però non è interessante per noi, nelle condizioni in cui è. L’interesse ad una partecipazione azionaria potrebbe esserci soltanto se fosse ristrutturata. Oltre a questo abbiamo però anche interesse a una partnership commerciale”.

Il portavoce ha sottolineato che si tratta della posizione che Lufthansa ripete da mesi, e che non è cambiata nell’ultimo periodo. A proposito degli incontri di Spohr a Roma ha risposto: “Noi non diamo informazioni e non commentiamo né gli incontri, né i contatti del ceo”.

Anche Patuanelli aveva annunciato dopo l’incontro: “C’è un interesse commerciale ma al momento non per l’equity. Continua ad esserci un interesse di Delta”. (Fonte ANSA)