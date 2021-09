Alitalia, spasmi post mortem: solo bagaglio a mano e sciopero

Alitalia, si assiste a spasmi post mortem. Altro non è che un riflesso cadaverico l’annuncio ai passeggeri di imbarcarsi solo col bagaglio a mano perché nessuno garantisce che quello mandato in stiva sia poi riconsegnato, anzi più probabile non sia stivato o consegnato all’arrivo. Maestranze in agitazione non garantiscono nulla a chi vola Alitalia. E spasmo post portem è lo sciopero indetto per venerdì 24 che non sarà certo l’ultimo. Da qui alla data di metà ottobre, data ufficiale della fine di Alitalia, Alitalia finisce in sciopero, agitazione, voli e bagagli bloccati.

Come la pensione di nonna in frigo

Alitalia è morta come azienda, più volte e da tempo. Il suo cadavere è tenuto da anni in frigo perché i suoi parenti-dipendenti possano continuare a incassare la pensione della defunta. Parenti-dipendenti che, per quello che hanno potuto nei tempi, Alitalia l’hanno voluta cadavere, da mettere in frigo per l’eternità. Chi se non i sindacati si sono a suo tempo fieramente opposti alla fusione con Air France, dicendo che non era la cura per Alitalia, giurando che Alitalia la curavano loro? Chi se non i dipendenti ha bocciato anni più tardi in reclamato referendum il piano Etihad?

Anche gli arabi ne dedussero: soldi buttati quelli in Alitalia malato incurabile perché rifiuta ogni cura. Morta è un’azienda che in 11 anni di fila ha fatto 3,5 miliardi di perdita di esercizio, più o meno un milione di euro al giorno. Un’azienda, una compagnia aerea che guadagna se non vola. Ma questo non scompone sindacati e dipendenti, anzi li motiva: vogliono mantenere il cadavere in frigo e rivendicano duramente il diritto a continuare a incassare la pensione di nonna Alitalia defunta.

Pensione neanche minima e sociale

E la pensione di nonna Alitalia cadavere in frigo rivendicata come inalienabile diritto non è neanche pensione minima e sociale. Tutt’altro, è pensione robusta. Prende oggi la forma e la sostanza di una richiesta di Cassa integrazione garantita e pagata fino al 2025. Ed entro il 2025, da qui ad allora tutti riassunti in Ita a fare il lavoro di prima, con le retribuzioni di prima, le modalità di prima, l’Alitalia di prima. E il milione al giorno, più o meno, di perdita di prima. La pensione, anche se di nonna in frigo, non è un forse un diritto acquisito?