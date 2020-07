Amazon assume, 1600 nuovi posti di lavoro in Italia

Amazon annuncia 1.600 nuovi posti di lavoro in Italia. Il colosso specifica che si tratterà di contatti a tempo indeterminato.

Amazon, l’azienda fondata da Jeff Bezos decide così, nell’anno segnato dalla pandemia, di portare avanti i suoi programmi di sviluppo nella Penisola.

La forza lavoro di Amazon in Italia salirà, si legge nella nota dell’azienda, “a un totale di 8.500 dipendenti, rispetto ai 6.900 di fine 2019, in più di 25 sedi in tutta Italia”.

Le assunzioni andranno a rafforzare gli organici nei vari punti Amazon presenti nel Paese, da Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, il primo centro logistico aperto in Italia nel 2011, a Passo Corese, in provincia di Rieti, passando per Vercelli.

Lo scorso anno l’azienda ha inaugurato un quarto centro di distribuzione, in provincia di Torino, a Torrazza Piemonte.

E per il 2020, ricorda l’azienda, “già pianificato un investimento di più di 140 milioni di euro per la costruzione del quinto e del sesto centro di distribuzione.

Apriranno a Castelguglielmo/San Bellino (Veneto) e Colleferro (Lazio)” a fine anno.

Le nuove opportunità di lavoro toccano le altre realtà italiane di Amazon, che includono anche i centri di sviluppo di Asti e Torino dedicati anche all’intelligenza artificiale.

Quanto al 2019 gli investimenti effettuati in Italia nel 2019 sono saliti, viene fatto sapere, “a 1,8 miliardi di euro”.

E “per effetto indiretto di questi investimenti, più di 120.000 posti di lavoro sono stati creati”.

Nel 2019, dice Amazon, “il nostro contributo fiscale complessivo è stato di 234 milioni di euro.

Si divide in due parti: le imposte sostenute direttamente da Amazon sono pari a 84 milioni di euro.

Le tasse versate come datore di lavoro ne costituiscono una parte importante; le imposte indirette che abbiamo raccolto per ulteriori 150 milioni di euro come risultato delle nostre attività in Italia”.

Questi i conti quando manca poco al decimo compleanno di amazon.it. La piattaforma debuttò il 23 novembre del 2010. (fonte ANSA)