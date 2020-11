Amazon lancia la farmacia online negli Usa. E assicura sconti per chi non è coperto dall’assiccurazione sanitaria

Il dominio incontrastato nel commercio elettronico e ora anche l’ingresso nel mondo della sanità con il debutto negli Usa della farmacia online.

Amazon lancia la sua farmacia online aprendo la strada a una rivoluzione in un’industria che vale miliardi di dollari ed è rinomata, negli Stati Uniti, per la sua inefficienza.

L’annuncio affonda i titoli dei colossi del settore che temono di sperimentare lo stesso effetto Amazon pagato a caro prezzo dai tradizionali negozi e grandi magazzini. E così Cvs perde l’8,91%, Rite Aid il 17% e Walgreens Boots Alliance il 9,17%.

Amazon Pharmacy offrirà sconti fino all’80% sui farmaci generici acquistati dagli abbonati Prime senza assicurazione sanitaria. E proprio i prezzi ridotti potrebbero attirare i consumatori, finora reticenti agli acquisti di medicinali sul web ma ormai da mesi abituati agli acquisti online, in prevalenza su Amazon, con la pandemia che li ha costretti a casa.

Il colosso di Bezos scommette proprio sul cambio delle abitudini dei consumatori che, complice il Covid-19, hanno in massa voltato le spalle al commercio tradizionale e si sono riversati online preferendo Amazon su tutti per lo shopping, dagli alimentari ai beni per la casa.

I clienti di età superiore ai 18 anni avranno accesso al servizio di farmacia che accetterà la maggior parte delle forme di assicurazione, ma offrirà sconti anche per le persone senza assicurazione.

“Siamo consapevoli dell’importanza di medicinali a prezzi convenienti e riteniamo che gli abbonati Prime vedranno un notevole valore” nel nuovo servizio, afferma Jamil Ghani, vice presidente di Amazon Prime. La farmacia online “è un’importante e necessaria aggiunta alla piattaforma”, aggiunge Doug Herrington, vicepresidente della divisione consumatori in Nord America di Amazon.

Amazon e il settore farmaceutico

La Pharmacy rafforza il ruolo della società nel settore farmaceutico. Nel 2018 Amazon ha mosso i primi passi nel settore acquistando PillPack per oltre 700 milioni di dollari. Il servizio PillPack è per coloro che soffrono di malattie croniche e assumono diversi medicinali al giorno. La farmacia lanciata prende ispirazione proprio da PillPack ma amplia il raggio d’azione a un pubblico ben maggiore: “è il risultato diretto dell’acquisizione di PillPack.

La stessa tecnologia e la stessa infrastruttura che sostengono PillPack sono ora a disposizione di un’ampia gamma di consumatori”, spiega un portavoce di Amazon. Il colosso di Bezos vanta nel settore sanitario anche una joint venture chiamata Haven con JPMorgan e Berkshire Hathaway di Warren Buffett.

I tradizionali colossi del settore si stanno preparando da anni al possibile ingresso di Amazon sul mercato, cercando collaborazioni e alleanze. La paura è che Amazon, con la sua forza economica e la sua infrastruttura, possano stravolgere il settore fino a mandarlo in crisi. (fonte ANSA)