ROMA – Tra pochi mesi i pacchi Amazon arriveranno con i droni. Ad annunciarlo è stato lo stesso colosso dell’e-commerce che ha presentato al re:MARS di Las Vegas i suoi ultimi postini volanti. A recapitare i pacchi saranno droni interamente elettrici che potranno viaggiare fino a 25 km di distanza e consegnare pacchi di peso inferiore a 2,3 kg in meno di mezzora.

Amazon ha fatto i suoi primi test di consegna con i droni nel Regno Unito nel 2016: si tratta, spiega un responsabile del gruppo Jeff Wilke, di apparecchi che possono “decollare e atterrare verticalmente, come un elicottero”, e rimangono anche stabili in presenza di forti venti. Ad inizio anno, Amazon ha annunciato di voler ulteriormente accorciare i tempi di consegna per i clienti abbonati al servizio Premium.

Amazon punta inoltre a incrementare le vendite di capi d’abbigliamento e per farlo lancia anche uno “Shazam dei vestiti”, in grado di consigliare cosa comprare partendo dalla foto di un outfit. La novità si chiama StyleSnap, anche questa annunciata al re:MARS di Las Vegas, l’evento di Amazon dedicato all’intelligenza artificiale. StyleSnap è una funzionalità integrata nella app di Amazon, che sfrutta l’intelligenza artificiale per fare ricerche partendo da un’immagine.

Per usarla basta selezionare l’opzione e caricare la foto o lo screenshot di un capo oppure di un outfit visto su una rivista di moda o addosso a una influencer di Instagram. Il software analizza l’immagine e fornisce suggerimenti di capi simili acquistabili su Amazon, tenendo conto anche di marchi, prezzi e recensioni. Tempo qualche mese e l’acquisto ci potrebbe essere recapitato quasi in tempo reale via drone. (Fonte: Ansa, Agi)