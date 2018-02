ROMA – Amazon ha chiuso il quarto trimestre con un utile netto da record e Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, ha aggiunto altri 20 miliardi di dollari al suo patrimonio.

Le vendite online del colosso statunitense, negli ultimi tre mesi del 2017, sono aumentate del 38%, a oltre 60,5 miliardi di dollari.

I profitti sono stati trainati dalle vendite dei dispositivi Echo e da un aumento di membri Amazon Prime. Ha inciso anche una crescita dello shopping online per le vacanze e il business cloud di Amazon, Amazon Web Services.

L’aumento dei profitti significa che Besoz ora vale più di 119 miliardi di dollari.

Avviata come piattaforma di shopping online, l’azienda di Seattle è diventata sempre più famosa per la tecnologia hardware e software.

La linea Amazon Echo, ha avuto successo: secondo l’azienza l’Echo Dot abilitato per Alexa, insieme al dispositivo di streaming Fire TV Stick, nel 2017 sono stati i prodotti più venduti in tutta Amazon, riferisce il Daily Mail.

Bezos ritiene che l’ascesa della “famiglia Alexa” sia stata un fattore chiave nella continua crescita dell’azienda.

Nel quarto trimestre l’utile netto è salito al livello record di 1,86 miliardi di dollari, o 3,75 dollari ad azione, rispetto ai 749 milioni, o 1,54 dollari ad azione, dello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato, che include un beneficio una tantum di 789 milioni di dollari legato alla riforma fiscale USA, è leggermente superiore agli 1,85 dollari del consensus.

Neil Saunders della società di ricerca GlobalData, ha dichiarato che la crescita di Amazon è stata impressionante, con ricavi in ​​crescita del 28%, senza contare Whole Foods.

“Amazon non mostra segni di rallentamento. Ci sono mercati in tutto il mondo, come l’Australia, dove Amazon ha appena inziato e ha un significativo margine per aumentare le vendite” ha detto Saunders in una nota ai clienti.