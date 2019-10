Amazon, utili in calo nella trimestrale. Fatturato da 70 miliardi di dollari

ROMA – Nel terzo trimestre il fatturato di Amazon ha toccato i 70 miliardi di dollari, in crescita del 24% su base annua, ma i profitti sono scesi a 2,1 miliardi di dollari, con un calo annuo del 26% che ha fatto perdere oltre il 7% alle azioni della società nelle contrattazioni dopo la chiusura di Wall Street. Sotto le previsioni degli analisti il prezzo dell’azione, che la stimavano in 4,59 dollari.

Le previsioni di Amazon per il quarto trimestre sono al di sotto delle aspettative degli analisti: il gigante del commercio online prevede vendite tra gli 80 e gli 86,5 miliardi di dollari negli ultimi tre mesi dell’anno, contro gli 87,37 miliardi di dollari degli analisti.

Call center in Marocco per i clienti italiani

Amazon investe in Marocco e si appresta a inaugurare un call center di oltre 100 posti a Technopolis, il quartiere tecnologico di Rabat. Attraverso la filiale marocchina Support Services Amazon, il call center è destinato a seguire i clienti italiani del colosso che distribuisce via internet e per questo cerca personale perfettamente bilingue, italiano e francese.

Un investimento da 100 milioni di dirham, pari a circa 10 milioni di euro, per una presenza per così dire ‘a margine’. In Marocco infatti Amazon non distribuisce direttamente, ma deve appoggiarsi ad operatori locali. Non può comunque distribuire qualsiasi merce online: le maglie strette della censura non permettono per esempio di far entrare nel regno libri o merci senza un preventivo controllo. (fonte Ansa)