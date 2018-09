NEW YORK – Amazon in controtendenza a Wall Street. I titoli del colosso [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di Jeff Bezos salgono dell’1,60% a 2.045,46 dollari per azione in una giornata di debolezza per i listini americani.

Il balzo avvicina Amazon ai 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione: la società vale al momento 997,32 miliardi di dollari e raggiungerà i 1.000 miliardi quando i titoli toccheranno i 2.050,27 dollari.

Amazon ha intanto lanciato sito e app in lingua Hindi. Obiettivo è quindi la conquista dell’India, uno dei mercati a più alto potenziale nell’e-commerce. Per crescere, Jeff Bezos aveva inizialmente scelto un’altra strada: aveva tentato di inserirsi in extremis nella trattativa che ha portato Flipkart (maggiora piattaforma indiana del settore) nelle mani di Walmart. E’ sembrata, più che altro, una manovra di disturbo. Anche perché il matrimonio Amazon-Flipkart sarebbe stato probabilmente bloccato dalle autorità antitrust.

Persa la battaglia con Walmart, sempre più efficace nel legare digitale e punti vendita fisici, Bezos ha cambiato strategia. Fornire sito e app in lingua locale apre a un pubblico tutto nuovo e dovrebbe aiutare Amazon a raggiungere “i prossimi 100 milioni di utenti”. Al momento, infatti, i siti locali Flipkart, Snapdeal e Paytm Mall non hanno ancora una versione in Hindi.