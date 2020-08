Antitrust, maxi multa a Sixthcontinent: 4 mln di euro per condotte ingannevoli

L’Antitrust sanziona Sixthcontinent, la piattaforma delle shopping card. Maxi multa da 4 milioni di euro per condotte ingannevoli.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un complesso ed articolato procedimento istruttorio nei confronti della Sixthcontinent Europe.

La società è attiva nell’ambito della pubblicità online e dell’e-commerce e, in particolare, nell’offerta e nella vendita di shopping card attraverso la piattaforma sixthcontinent.com.

L’Antitrust, che aveva già disposto un provvedimento cautelare – si legge in una nota – all’esito del procedimento ha accertato rilevanti violazioni al codice del Consumo da parte di Sixthcontinent, irrogando a suo carico una sanzione pari a 4 milioni di euro.

In particolare, dall’istruttoria è emerso come Sixthcontinent prospettasse – in modo ingannevole – la convenienza economica dell’adesione alla community e dell’acquisto delle varie shopping card proposte sulla piattaforma.

Sono, altresì, emerse – sottolinea l’Authority – diverse condotte di carattere aggressivo della società, adottate unilateralmente a danno di numerosi consumatori aderenti. Le condotte accertate hanno coinvolto complessivamente oltre 500 mila consumatori.

Le condotte contestate dall’Antitrust

In particolare, spiega l’Antitrust, Sixthcontinent ha bloccato gli account di molti clienti in modo ingiustificato.

Ha ostacolato il rilascio di shopping card dei vari merchant e ne ha ritardato più volte l’attivazione.

Ha convertito forzosamente le proprie shopping card dal valore promesso e spendibile sulla piattaforma in crediti da usare sulla stessa.

Ha svalutato la percentuale dei crediti utilizzabili per l’acquisto delle shopping card dei vari merchant dal 50% all’1-3%.

Ha ridotto in modo significativo il numero e l’importanza di shopping card acquistabili e degli altri servizi di pagamento fruibili in precedenza con il saldo e con i crediti accumulati.

Infine, in alcuni casi la società ha omesso il rimborso delle somme versate per l’acquisto delle shopping card e ha offerto solo crediti spendibili sulla piattaforma ormai priva di molti servizi di pagamento prima utilizzabili.

Sixthcontinent dovrà trasmettere, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, una relazione sulle iniziative assunte per ottemperare alla diffida.