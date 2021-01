Antitrust, mega sanzione a myWorld Italia e Lyconet Italia per le pratiche di cashback

L’Antitrust ha comminato una mega multa a myWorld Italia e Lyconet Italia. L’accusa nei confronti delle due società è quella di aver esercitato un cashback definito “ingannevole”. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato, si legge in una nota, che il sistema di vendita delle due società, multinazionale del sistema cashback, “è promosso in modo ingannevole e poco trasparente e presenta elementi costitutivi delle vendite a carattere piramidale”. Per questo l’Antitrust ha sanzionato le due società per 3 milioni di euro complessivi.

Antitrust, l’istruttoria contro myWorld Italia e Lyconet Italia

In base all’istruttoria, si legge infatti in una nota dell’Autorità garante per concorrenza ed il mercato, l’Agcm avrebbe appurato “che lo schema di promozione adottato dalle due società risulta solo formalmente rivolto alla diffusione di un servizio di cashback (che consente la restituzione di una percentuale del denaro speso presso gli esercenti convenzionati).

In realtà esso è orientato a reclutare un numero sempre crescente di incaricati ai quali viene prospettato un notevole ritorno economico grazie ai diversi percorsi di carriera che richiedono il versamento di importi anche significativi per acquistare specifici prodotti e servizi del Lyconet Program, con la funzione principale di generare Shopping Points, necessari per raggiungere e mantenere i livelli previsti nel piano di compensazione”.

Antitrust, il testo integrale in PDF del provvedimento contro myWorld e Lyconet

Scarica il testo integrale in PDF del provvedimento dell’Antitrust contro myWorld Italia e Lyconet Italia.