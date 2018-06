ROMA – Una partnership inattesa arriva per Appl con la famosa attrice, produttrice e conduttrice di talk show Oprah Winfrey. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] I due hanno siglato un accordo pluriennale e la Winfrey farà parte del team creativo del colosso di Cupertino per la creazione di contenuti originali, oltre che comparire in prima persona nei programmi.

Ad annunciare la partnership è stata la stessa Apple, ma come sottolinea anche il Wall Street Journal, si tratta di una dichiarazione stringata e priva di dettagli, che però lascia intendere come la società abbia intenzione di ampliare l’offerta per i propri utenti.

L’obiettivo che Apple e Oprah vogliono raggiungere sarebbe quello di creare programmi che sfrutteranno la sua abilità di creare un legame con gli spettatori e faranno parte di una nuova offerta della Mela, che si prepara a conquistare un’altra fetta di mercato con i suoi prodotti.