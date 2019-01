ROMA – Utile e trimestre in calo per Apple nell’ultimo trimestre del 2018: è la prima volta da oltre dieci anni che Cupertino archivia con una contrazione gli ultimi tre mesi di un anno, quelli delle festività di Natale e quindi fra i più importanti in termini di vendite. Nonostante la flessione, i risultati non deludono e questo probabilmente perché le aspettative erano molto basse dopo il taglio delle stime annunciato nelle ultime settimane.

I titoli Apple reagiscono infatti positivamente a Wall Street, arrivando a salire nelle contrattazioni after-hours del 3,50%. I conti comunque non nascondono le difficoltà di Apple di fronte al rallentamento delle vendite di iPhone e a una maggiore dipendenza dalla divisione servizi. Il primo trimestre dell’esercizio fiscale, quello che si è chiuso in dicembre, si è chiuso con ricavi in calo del 5% a 84,31 miliardi di dollari ma sopra le attese degli analisti.

L’utile netto si è contratto leggermente a 19,97 miliardi di dollari. L’utile per azione è stato di 4,18 dollari, sopra i 4,17 dollari attesi dagli analisti. I ricavi da iPhone sono scesi del 15% a 51,98 miliardi, mentre quelli della divisione servizi sono saliti del 19% a 10,88 miliardi. I ricavi dal Mac sono aumentati del 9% a 7,42 miliardi di dollari, mentre quelli dall’iPad sono cresciuti del 17% a 6,73 miliardi. In forte aumento quelli dagli accessori, incluso l’Apple Watch e l’HomePod, saliti del 33%. I ricavi in Cina sono ammontati a 13,17 miliardi di dollari.

Per il trimestre in corso Apple stima ricavi fra i 55 e i 59 miliardi di dollari, con un margine lordo fra il 37 e il 38%. Le spese operative risulteranno pari a 8,5-8,6 miliardi di dollari. ”Anche se siamo delusi di non aver centrato la guidance sui ricavi, noi gestiamo Apple per il lungo termine e i risultati di questo trimestre mostrano la forza del nostro business” afferma l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook.

”Abbiamo generato un solido cash flow operativo di 26,7 miliardi di dollari durante il trimestre” che si e’ chiuso in dicembre, mette in evidenza il chief financial officer Luca Maestri. ”Abbiamo distribuito ai nostri investitori 13 miliardi di dollari tramite dividendi e riacquisto di azioni”. I risultati di Apple sembrano calmare ma non spazzare via i timori. L’attenzione e’ tutta sulle trattative commerciali fra Stati Uniti e Cina, delle quali in caso di mancato accordo Apple potrebbe restare vittima.