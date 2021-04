Apple trimestrale, altri record: raddoppiati gli utili. Apple vola a Wall Street dopo trimestrali sopra le attese degli analisti. L’utile di Cupertino è più che raddoppiato nei primi tre mesi dell’anno a 23,6 miliardi di dollari su ricavi in forte aumento a 89,6 miliardi.

Apple trimestrale, altri record: ricavi a 89,6 mld dollari

“Il trimestre riflette come i nostri prodotti hanno aiutato i consumatori in questo momento della loro vita, ma anche l’ottimismo sul fatto che ci sono giorno migliori davanti a noi”, afferma Tim Cook, l’amministratore delegato di Apple.

Cupertino annuncia anche un incremento da 90 miliardi di dollari del piano di buyback, e un dividendo di 0,22 dollari. I risultati oltre le attese mettono le ali ad Apple, che nelle contrattazioni after hours sale del 3%.

A tirare la corsa record dei ricavi i nuovi costosi modelli dell’iPhone 12, bene anche i computer Mac e i tablet iPad. Secondo il Wall Street Journal, le previsioni ottimistiche degli investitori superano anche le criticità annunciate. Come per esempio una forte contrazione (“shortage”) nell’approvvigionamento di microchip per gli effetti della pandemia sulla produzione.