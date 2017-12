Assalto al reddito di inclusione: tutti vogliono i 485 euro al mese

ROMA – Le sedi dei Caf “da nord a sud, sono prese d’assalto dai cittadini” per avere informazioni e accedere al Reddito di inclusione (Rei), la nuova misura di contrasto alla povertà operativa dal primo dicembre. A spiegare la situazione è Consulta nazionale dei Caf. Le sedi dei Caf sono prese d’assalto ma sarebbero i Comuni a dover gestire le pratiche del Reddito di inclusione. Ma i Comuni sono in difficoltà.

Tanto che in alcuni Comuni del sud Italia, gli stessi enti locali, avrebbero chiesto ai Caf di prendersi cura dell’istruzione delle pratiche e della loro gestione, non avendo gli strumenti sufficienti per farsene carico.

I Comuni, spiegano i coordinatori della Consulta nazionale dei Caf, Massimo Bagnoli e Mauro Soldini, sono disorientati “perché non sono attrezzati per dare le risposte ai cittadini, in particolare non hanno gli strumenti per strutturare il percorso di inserimento di coloro che accedono al Rei”.

A fronte di questa impasse, “i comuni stessi a volte si rivolgono ai Caf per attivare una convenzione sul Rei, ma noi non abbiamo la titolarità per farcene carico”.