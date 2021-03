Assegno unico: 250 euro a partire dal primo luglio, sarà valido fino ai 21 anni. Maggiorazione per i disabili

L’assegno unico partirà l’1 luglio e sarà di 250 euro al mese con maggiorazione per i disabili. Lo ha spiegato lo stesso premier Mario Draghi.

Intervistata da Avvenire, il ministro per le Pari opportunità e per la Famiglia Elena Bonetti ha spiegato che l’assegno “sarà previsto per tutti i bambini, dai neonati fino ai 21 anni di età. E dal terzo figlio in poi sarà maggiorato, per sostenere le famiglie più numerose. Inoltre per i figli disabili non c’è limite di età. Mentre per i ragazzi sopra i 21 anni il Family act prevede comunque sostegni economici allo studio e al raggiungimento dell’autonomia lavorativa e abitativa. Insomma, voglio ribadirlo, l’assegno non è uno strumento assistenziale, ma per le politiche familiari”.

Assegno unico: 250 euro a partire dal primo luglio, sarà valido fino ai 21 anni. Tutto quello che c’è da sapere

Quindi, ricapitolando, l’assegno unico, dice Draghi, sarà di 250 euro e partirà dal primo luglio. L’assegno, inoltre, sarà più consistente per i disabili.

L’assegno unico sarà previsto per tutti i bambini e sarà erogato fino ai 21 anni. Più soldi, inoltre, dal terzo figlio in poi. Questo per sostenere le famiglie più numerose.

Non è previsto invece un limite di età per i figli disabili. Sostegni economici comunque saranno previsti per i ragazzi sopra i 21 anni fino alla loro autonomia lavorativa e abitativa.