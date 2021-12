Assegno unico per i figli a carico, come calcolarlo: il simulatore online sul sito dell’Inps (foto archivio Ansa)

Assegno unico: è online sul sito dell‘Inps il simulatore dell’importo, un servizio che permette a tutte le famiglie con figli a carico di calcolare l’importo mensile del nuovo sostegno che partirà a marzo.

Il simulatore è accessibile liberamente ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso. Non sono, infatti, richieste credenziali per il suo utilizzo.

Assegno unico: i dati da inserire nel simulatore

Per calcolare l’importo dell’assegno teoricamente spettante, occorre inserire alcune semplici informazioni: composizione del nucleo familiare; importo presunto Isee; e maggiorazione “transitoria” per chi ha un Isee sotto i 25.000 euro.

Più in dettaglio, riguardo alla composizione del nucleo familiare vanno specificati il numero di figli, l’età anagrafica e lo stato di disabilità (come da tabella presente nella DSU, Dichiarazione Sostitutiva Unica, in corso di validità, Quadro FC7 “disabilità e non autosufficienza”).

Per l’importo presunto dell’Isee, il simulatore fornisce un risultato attendibile se viene inserito il valore Isee in corso di validità per l’annualità 2022.

Per i soggetti minorenni rileva l’indicatore minorenne anche corrente, per i maggiorenni, invece, occorre far riferimento all’Isee ordinario anche corrente.

Assegno unico e maggiorazione transitoria: come calcolarla

Infine, per quanto riguarda la maggiorazione “transitoria”, l’Inps spiega che per ottenere il calcolo della componente fiscale eventualmente spettante per coloro che sono in possesso di Isee fino a 25.000 euro, in sostituzione delle detrazioni fiscali è necessario provvedere all’inserimento del reddito complessivo Irpef di ciascun genitore (comprensivo dell’eventuale quota di reddito soggetto a tassazione sostitutiva e a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o d’acconto), desumibile da Isee (quadro FC 8, sezione II) ovvero dal modello redditi 2021 (redditi 2020), ovvero dal 730/2021 e in assenza della dichiarazione fiscale dalla Certificazione Unica della stessa annualità 2021.

Assegno unico: come calcolare la componente familiare nel simulatore Inps

Ai fini del calcolo della componente familiare, l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) può essere assunto dalla attestazione Isee del genitore richiedente.

Per ottenere un risultato attendibile, è sempre preferibile far riferimento all’Isee che sarà attestato nel 2022.

L’Istituto ribadisce comunque che il risultato del simulatore dell’assegno unico è “solamente indicativo”, dal momento che per ottenere la prestazione occorre presentare la domanda e attendere l’esito dell’istruttoria svolta dall’Inps che verifica le autodichiarazioni rese sulla base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell’Istituto.