ROMA – Sarà il caso quest’anno di rinunciare ai 20mila euro di bonus, il premio annuale destinato ai manager? La domanda, in forma di proposta formale al cda del gruppo Atlantia (la cassaforte della famiglia Benetton che controlla la società Autostrade) era giunta dalla presidente del Comitato Risorse Umane e Remunerazione Lynda Tyler-Cagni.

La risposta è stata un secco no: quelli sono diritti acquisiti, il parere dei legali è negativo, l’incentivo-premio non si tocca. Nemmeno se nel frattempo, cioè nell’anno in cui è maturato quello che potremmo definire un premio di produzione, è crollato il Ponte Morandi a Genova. Venerdì scorso, Lynda Tyler-Cagni, un minuto dopo aver constatato la chiusura a riccio del management, ha presentato le dimissioni da consigliere d’amministrazione e da tutte le altre cariche. Irrevocabili e con effetto immediato.

Il comunicato diffuso dalla Tyler-Cagni spiega le dimissioni con le “sopravvenute divergenze con la società relativamente a discussioni consiliari aventi ad oggetto l’esecuzione di un piano di incentivazione del 2013, già maturato nei suoi presupposti di esercizio, che in base a pareri legali ricevuti la Società non aveva la possibilità di sospendere”.

Non serve un traduttore dal lessico aziendale per comprendere e apprezzare il sussulto di dignità della signora, frustrato dalla sorda ostinazione dei suoi colleghi manager a conservare gelosamente le loro prerogative contrattuali anche a fronte di una tragedia dalle proporzioni immani. E nascondendosi dietro cavilli legali. Inutile fare i moralisti, resta il gesto della signora. Piuttosto si stenta a capire in quale mondo vivano i suoi ormai ex colleghi.