Di coccio si dice a Roma e dintorni (in altre zone d’Italia si userà diversa locuzione ma medesimo concetto) per chi è irrevocabilmente impermeabile a capire, comprendere. Anche se glielo spieghi due, tre volte. Anche se glielo spieghi bene, niente. Resta di coccio. Oppure, invece di ricorrere alla disperata ma realistica locuzione del “di coccio”, si può far riferimento alla documentata condizione socio-culturale per cui uno su due o almeno uno su tre non comprende davvero il significato di ciò che pur è in grado di leggere. Leggere e non capire, quello che stiamo per fornire ne è un esempio classico e mastodontico.

In tv e sui giornali (meno) e al bar

Spesso, molto spesso, il/la giornalista dice nel suo servizio tv qualcosa come: “dal 2035 auto benzina e diesel vietate”. Oppure dice “sparite”. Oppure dice: “non circoleranno più”. Intervistano la gente su questo divieto, sparizione, assenza di circolazione di auto a benzina o diesel dal 2035. Qualche volta, di meno, analogo concetto (sparizione o divieto) lo leggi sui giornali. Per osmosi lo senti al bar o nella chiacchiera comune, tipicamente rispondente alla caratteristica della ignoranza informata. Bene, anzi malissimo. Perché è falso, sbagliato e perfino sciocco dire di auto benzina e diesel sparite, vietate o non più circolanti dal 2035.

Stop alla produzione e commercializzazione, non all’uso

Dal 2035 è previsto (si vedrà poi se passerà davvero e fino in fondo) lo stop a fabbricarle e venderle le auto a benzina e diesel. Quelle che ad allora ci saranno, decine di milioni, continueranno ovviamente a circolare e ad esserci, non spariranno, non saranno vietate. Ovviamente, come si potrebbe ordinare e realizzare la sparizione a data fissa di decine di milioni di auto? Ovviamente il 2035 è un d’ora in poi. Ovviamente si parte dal non fabbricarle e venderle più e non da una sorta di proibizionismo. Ovviamente è stato scritto a chiarissime lettere e frasi e i ogni lingua possibile che così è e non altrimenti. Ovviamente è enorme e lampante la differenza tra una data dalla quale non si fabbrica e vende più un tipo di auto con un tipo di motore dalla data di “sparizione” e “non circoleranno più”. Ovviamente chi dice dal 2035 sparizione di auto a benzina e diesel non circoleranno più non sa quel che dice e diffonde non tanto e non solo una fake news quanto il suo essere di…coccio. E dare ampia dimostrazione di quanto sia diffusa e radicata, anche nella attività di chi dovrebbe informare, l’inattitudine ormai strutturale a non capire quel che pur si sa leggere.