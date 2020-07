Via libera agli ecobonus auto. A partire da sabato primo agosto alle 10 sarà possibile prenotare sul sito ecobonus.mise.gov.it l’incentivo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni.

Per questo ecobonus auto sono messi a disposizione altri 50 milioni di euro. Questi soldi si aggiungono ai fondi già stanziati per l’incentivo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 e 200 milioni per il 2021.

Il contributo potrà arrivare fino a 8mila euro per l’acquisto con rottamazione e fino a 5mila euro per l’acquisto senza rottamazione.

All’ecobonus si potranno aggiungere sconti fino a 2mila euro che verranno concessi direttamente dai venditori.

Le novità del decreto Rilancio

Alle tipologie di veicoli M1 (fino a 8 posti) già previste si aggiunge, spiega il ministero dello Sviluppo, la fascia di veicoli con emissioni di C02 61/110 g/km appartenente alla classe ambientale Euro 6 con prezzo di listino non superiore ai 40mila euro.

Dal primo agosto, oltre alle novità già entrate in vigore lo scorso 22 luglio per l’acquisto di veicoli di categoria L (ciclomotori, motocicli e veicoli analoghi) con la rottamazione, si potranno prenotare online anche i contributi per l’acquisto di veicoli senza dover consegnare un veicolo per la rottamazione.

In questo caso il contributo applicato sarà del 30% del prezzo di acquisto fino a massimo 3.000 euro, mentre è del 40% del prezzo d’acquisto fino a massimo 4.000 euro con la rottamazione. (Fonte: Ansa)