Autunno di prove gratis tra entertainment, conti online e altri servizi

L’autunno, con la ripresa della scuola e delle attività lavorative dopo la pausa estiva, è sempre la stagione più incline alle promozioni stile “back to school”: dai libri ai tablet, dall’abbigliamento ai nuovi cibi stagionali, negozi, catene di elettronica e supermercati si sfidano a colpi di sconti. A questo trend non poteva non unirsi l’e-commerce, e in particolar modo il comparto dei servizi, che delle promozioni quotidiane fa, da sempre, il proprio punto di forza.

Tra queste, non potevano mancare le prove gratuite in offerta lancio, oppure utili a far provare una piattaforma digitale di qualsiasi tipologia a un nuovo utente, così da invogliarlo a iscriversi o registrarsi. Chi si iscrive a un sito, infatti, lascia i propri dati, e questa è già una conquista per le numerose imprese che operano nel campo dei servizi online: i database sono infatti essenziali per azioni successive di marketing mirato e personalizzato.

La stagione dell’intrattenimento e dello sport… gratis

Le prove gratuite dei servizi online si espandono attraverso tutti i comparti, da quelli di utilità primaria a quelli di intrattenimento. Sebbene esistano anche in estate, alimentando – in parte – l’industria di servizi digitali, in autunno le prove gratis si combinano a un mercato più dinamico, fatto di nuove uscite, nuovi prodotti, nuove imprese.

Si pensi al settore “video”: con l’autunno escono serie e film attesi, riprendono i principali programmi, ne vengono presentati di nuovi. Le prove free vanno da “invita un amico “su DAZN al mese di contenuti gratis su Amazon Prime Video, fino a Paramount +, che per una settimana consente un accesso free ai programmi, inclusi quelli di Nickelodeon e MTV. Le promo spesso riguardano anche i rinnovi automatici a prezzo scontato e, nel caso di Paramount Plus, questo viene offerto a 7,99 mensili, tutto incluso. Se Netflix non ha ancora fatto dietrofront verso il periodo di prova gratis della piattaforma, SKy Q dà modo invece di accedere a tutti i contenuti Sky e Netflix per 30 giorni, e poi a 9 euro senza rinnovo automatico, con possibilità di scegliere se abbonarsi o restituire il decoder.

A trainare il mercato delle prove gratis, non solo delle tv, c’è però anche lo sport, con la ripresa dei maggiori campionati e delle competizioni più importanti, tipo la massima serie di calcio, per intenderci. La grande novità della stagione per gli appassionati di pallone è la Champions 2023 2024 su Amazon Prime, il mercoledì, fino alle semifinali: come si sa Amazon Prime Video è gratis in prova per i primi 30 giorni. Now, con tutte le gare di Formula 1, si può attivare invece utilizzando i codici promozionali, e le piattaforme di discount code sono aggiornatissime alle novità autunnali.

Strettamente correlato allo sport è il campo delle scommesse autorizzate a distanza, e anche in questo caso l’autunno è favorevole al rilancio di promozioni come bonus senza deposito dei bookmakers, per attrarre nuovi utenti verso la piattaforma: si tratta solitamente di crediti gratuiti erogati agli utenti maggiorenni che si registrano, per piazzare gratis le prime puntate – magari proprio su un evento sportivo di interesse – e poi decidere se aprire o meno un conto di gioco.

Non possono poi mancare, restando sul versante ludico, i giochi gratis per settembre su Xbox Game Pass, ma anche la prova gratuita su Nintendo Switch Online, oltre a decine di titoli in prova demo aggiornati e catalogati sulle principali piattaforme di settore, tipo Multiplayer.

Dai conti corrente ai software di grafica: i servizi in prova

Se con l’arrivo della stagione autunnale si spende più tempo a casa, e l’intrattenimento diventa inevitabilmente “domestico”, è anche vero che l’autunno segna la ripresa delle attività lavorative e scolastiche.

Per questo i servizi telematici necessari agli utenti diventano molteplici, come molteplici sono le occasioni offerte dalle aziende per testarli gratis.

Un esempio? I conti online, utilizzati in massa per gli acquisti sul web, anche in vista delle festività e della prossima corsa ai regali. Revolut, ad esempio, con l’apertura del conto dà diritto a tre mesi gratis per usare l’estensione “Premium”, mentre il conto “Qonto”, pensato per le aziende e per i professionisti del settore, viene promosso sempre tramite una prova “free”, con possibilità di testare servizi come la fatturazione digitale e i bonifici SEPA. Le prove free, però, si estendono anche a software per la gestione dei flussi di cassa, come Agicap, e per la rendicontazione attività, come nel caso di Fluida e altri.

Anche altri tipi di software cavalcano l’ondata delle promo autunnali, a partire da quelli che assicurano protezione ai nuovi dispositivi, come gli antivirus: Norton 360, ad esempio, viene rilasciato in prova gratuita per 30 giorni dalla registrazione, e lo stesso vale per Kaspersky e McAfee. Il tema sicurezza – si sa – è sempre caldo, ed è per questo che anche un software di password manager come LastPass Premium viene promosso in prova free per 30 giorni. Di solito al termine delle prove l’utente può scegliere se pagare per un abbonamento oppure abbandonare il servizio, magari a favore della concorrenza. Anche quando la prova gratis consiste in una videolezione – le piattaforme di e-learning con l’inizio delle scuole sono gettonatissime – lo studente può decidere se acquistare un corso o un pacchetto di lezioni, oppure se cambiare portale: ce ne sono tantissimi, da Udemy a Babbel per le lingue, fino a Wa University per la preparazione dei test di ammissione alle varie facoltà.

Foto di Jamie Street su Unsplash