ROMA – Auxilia Finance S.p.A., società di mediazione creditizia, ha ottenuto il Rating di legalità, un importante riconoscimento dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato indicativo del rispetto della legalità delle imprese e del grado di corretta gestione del proprio business. Auxilia si è aggiudicata una stella e un segno più, avendo soddisfatto una serie di requisiti etici e di legalità previsti dal regolamento in vigore dal maggio 2018.

Samuele Lupidii, amministratore delegato di Auxilia Finance S.p.A., ha dichiarato: “È un onore aver visto riconoscere e certificare il nostro costante impegno per la piena e completa adesione dei principi etici e di legalità. Il rispetto di questi dettami è un tratto distintivo dell’azienda, che da sempre caratterizza le nostre attività ed i comportamenti a tutti i livelli i aziendali”.

“Inoltre – ha proseguito Lupidii – la soddisfazione per questa certificazione è il migliore sprone per ambire al raggiungimento di nuovi ed ancor più sfidanti obiettivi e, al tempo stesso, una garanzia per i clienti di serietà e professionalità, quando si servono della nostra rete fisica di vendita o dei nostri esclusivi servizi digitali on demand”.

“Per certo – ha concluso l’Amministratore Delegato di Auxilia Finance S.p.A. – la stella ornata da un più conferitaci dall’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato è per noi un punto di partenza, al quale certamente non ci fermeremo”.