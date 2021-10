Azimut lancia il Marketplace, il primo ecosistema fintech per le PMI

Il 4 ottobre 2021 il gruppo Azimut, uno dei principali operatori indipendenti nel risparmio gestito in Europa, insieme a Step, operatore internazionale focalizzato sui servizi digitali alle imprese, ha lanciato Azimut Marketplace by Step, una piattaforma che punta ad essere il punto di accesso privilegiato ad una serie di servizi offerti dalle migliori società di tecnologia finanziaria presenti sul mercato, rivolta alle piccole e medie imprese italiane.

L’obiettivo è dunque quello di creare un ecosistema digitale che possa servire come punto di riferimento unico per tutte le Pmi. Tale piattaforma è un progetto ideato da un gruppo di dirigenti ed ex dirigenti del Gruppo Santander: Marco Montagnani, Nuno Couceiro Cortesao e Alberto Almoguera Marton.

Azimut Marketplace by Step prende vita a partire da due considerazioni: le crescenti difficoltà per le aziende di accedere a servizi finanziari adeguati, e l’aumento sul mercato dell’offerta fintech di soluzioni verticali molto efficaci, le quali però mancano di un punto di accesso unico dove gli imprenditori possano trovare la soluzione fintech di cui necessitano.

A favore delle piccole e medie imprese

La piattaforma fintech fornisce quindi servizi finanziari alle piccole e medie imprese italiane, con l’idea di fare altrettanto per Brasile, Portogallo e Spagna.

La joint venture, dove il gestore italiano ha una quota del 43,5%, punta a raggiungere il pareggio bilancio nel 2023, quando conta cioè di avere come clienti 42.500 imprese, 550 milioni di credito erogato e 13,5 milioni di ricavi. L’obiettivo è di fornire credito, e non solo, a 82.000 imprese nel 2026 togliendole alle banche tradizionali.

Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Azimut Holding, ha così commentato: “Dopo aver democratizzato gli investimenti in economia reale con Azimut Libera Impresa, ora rendiamo più accessibili i servizi finanziari per le PMI. La tecnologia e le piattaforme digitali di eCommerce hanno rivoluzionato molti settori, dai viaggi alle compravendite immobiliari, agli acquisti on line, Azimut Marketplace ha le potenzialità per trasformare quello dei servizi finanziari e bancari grazie a una riduzione della complessità e dei costi e a un aumento della velocità dei processi e dell’efficienza complessiva. Si tratta di una vera rivoluzione in ambito fintech a supporto dei 5 milioni di aziende in Italia”– come riportato anche da Italia-informa, quotidiano online di attualità e finanza.

“Azimut Marketplace è il nuovo Amazon dei servizi finanziari per le pmi” – ha infine aggiunto Martini.

L’amazon del fintech

Già attiva con oltre duecento aziende registrate, grazie alla piattaforma le imprese potranno usufruire di una gestione completa di conti correnti, assicurazioni e depositi. Una volta acquisite le ulteriori autorizzazioni in corso di richiesta, nei prossimi mesi il portale si riempirà di servizi aggiuntivi, a partire dai conti correnti per le imprese. Il piano nasce dunque dalla volontà di andare in contro alle esigenze delle attività commerciali ed economiche, le quali utilizzano sempre di più i servizi finanziari digitali (98%) – secondo quanto elaborato da Azimut – offrendo loro però la comodità di avere un unico punto di accesso.

La piattaforma costituisce quindi un vero e proprio ecosistema fintech, disponibile per tutte le imprese tramite il sito web azimutmarketplace.it. La registrazione è gratuita e avviene tramite selfie e scannerizzazione automatica dei documenti in soli 5 minuti.

Sulla sola piattaforma di Azimut Marketplace, per le Pmi saranno disponibili: le operazioni di finanza straordinaria per finanziare i progetti di crescita; l’accettazione di pagamenti digitali effettuati su Satispay, realtà consolidata del panorama fintech; la gestione dei flussi di cassa a livello internazionale offerte da Ebury, una delle principali società fintech a livello europeo; l’intant lending di October, che permette alle aziende di richiedere un prestito in poco tempo attraverso un processo digitale; l’aggregazione di conti italiani e stranieri all’integrazione con la fatturazione elettronica; i servizi a valore aggiunto per le Pmi offerti da Amazon; le soluzione digitali in Workinvoice per finanziare il circolante.