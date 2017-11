ROMA – Babbo Natale, quanto si guadagna: 1500 euro per 9 giorni. Interpretare bene e con credibilità il ruolo di Babbo Natale non è facile, servono mestiere e doti attoriali, comunicativa e esperienza, non bastano una bella barba bianca e uno zuccotto rosso in testa. Per questo il centro commerciale di Gadesco Pieve Delmona, alle porte di Cremona, ha istituito un concorso, una specie di talent-show con la differenza rispetto a quelli più in voga che gli artisti non sono di primo pelo ma piuttosto agé.

Pensionati, ex operai, disoccupati, hanno risposto all’inserzione, una cosa seria, una selezione severa: in palio 1530 euro netti per 9 giorni di lavoro, a distribuire caramelle, sorridere ai bambini, galvanizzare la clientela natalizia intorno alla metà di dicembre.

“Over 50, uomo, con ottime doti comunicative ed empatiche”, questi i requisiti minimi per partecipare: in 500 hanno concorso alla prima selezione, 200 sono stati subito esclusi dopo una breve ricognizione curriculare e facciale. Alla fine ha vinto Carlo Capelli, 71 anni, di Zibello (Parma): pensionato, voleva integrare i 1150 euro dell’assegno mensile che gli passa l’Inps.