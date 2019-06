ROMA – Tutte le operazioni di home-banking, i servizi di banca gestiti online, dal 14 settembre si potranno effettuare con il solo smartphone: la chiavetta va in pensione, il cosiddetto token non servirà più, sarà un ricordo e un cimelio della prima generazione di servizi finanziari gestiti per via telematica.

Per poter accedere alla propria banca online saranno necessari per l’utente password, pin e codice OTP (one-time password) che dovrà essere fornito dal mobile token o dal token. La tecnologia che garantisce la sicurezza dei dispositivi e dei pagamenti elettronici come l’inviolabilità di depositi, conti correnti e privacy ha fatto ulteriori passi avanti, anche l’Italia è entrata nell’era della Strong Customer Authentication (SCA), l’ultimo protocollo digitale di sicurezza.

C’è tempo dunque fino al 13 settembre per aggiornare le funzioni dello smartphone e proseguire le attività di gestione online dei servizi bancari offerti dall’istituto di credito di riferimento. (fonte Corriere della Sera)