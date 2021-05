Bancomat e Atm, prelievi più costosi (non più 50 centesimi in altre banche) e sempre meno sportelli (Foto d’archvio Ansa)

Bancomat e Atm, i prelievi potrebbero diventare più costosi e anche più difficili. Infatti ci saranno nei prossimi anni sempre meno sportelli presso cui poter ritirare. Negli ultimi anni il numero degli Atm disponibili è sensibilmente diminuito, e soprattutto al Sud è diventato sempre più difficile trovare bancomat dove poter reperire il cash.

Bancomat, il costo dei prelievi

Uno studio dell’Antitrust spiega perché la revisione dei costi del circuito Bancomat potrebbe modificare il costo dei prelievi. “Tra le novità più importanti si registrano l’abolizione della commissione interbancaria e il pagamento della commissione applicata al prelievo, da parte del consumatore, direttamente all’istituto di credito dove è collocato l’Atm”.

Questo significa cambio dell’importo delle commissioni. A oggi, se vado a prelevare da uno sportello di una banca diversa rispetto a quella sulla quale ho il conto, pago una comissione di circa 50 centesimi. Si tratta di una media, l’importo può variare da banca a banca. Invece, con la revisione dei costi, ogni prelievo potrà essere tassato in modo variabile. Ogni banca potrebbe, cioè, applicare una tassazione diversa. E probabilmente costerà più di adesso.

Bancomat e Atm, sempre meno sportelli in Italia

Un report della Banca d’Italia, datato 31 marzo 2020, fa il quadro sulla situazione degli sportelli operativi in Italia. Una mappa che denota una diminuzione del numero di Atm disponibili, soprattutto al Sud. “L’articolazione territoriale degli sportelli bancari operativi in Italia alla fine del 2019 mostra una maggiore presenza nelle regioni del Nord, che rappresentano il 57 per cento del totale nazionale. Il numero di sportelli ubicati nelle regioni del Sud e nelle Isole ammonta complessivamente al 22 per cento del totale nazionale”.

Gli Atm multifunzione (cioè quelli che prevedono la possibilità di ritirare contanti, ma anche di fare altre operazioni, come versare assegni etc.) sono scesi da 35.671 nel 2013 a 31.807 nel 2018. E il numero sembra destinato a scendere ulteriormente nei prossimi anni.