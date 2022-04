Bancomat e Pos, black out parziale a sportelli e casse. Disservizi dei pagamenti con carte bancomat sono segnalati questa mattina in tutta Italia. Come si legge anche sulle varie piattaforme social, le transazioni non funzionano in diversi esercizi commerciali sia della piccola sia della grande distribuzione.

Anche sui social sono tantissimi gli utenti che hanno denunciato i problemi. Dai primi riscontri (confermati anche dal servizio Downdetector), e più colpite Unicredit, Fineco, Poste italiane, BNL e Intesa San Paolo. Sarebbero offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia Pagobancomat, come segnalato sempre dal sito Downdetector.

Non è chiaro da cosa dipenda questo parziale black-out. Particolarmente gravoso con le famiglie impegnate con le spese da affrontare per le vacanze pasquali. Ovvio che i sospetti vadano nella direzione di un cyber-attacco, complice la situazione di guerra.

Prove in questo senso tuttavia al momento non sono emerse.