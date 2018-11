ROMA – Né Pin o password né schede fisiche: dal prossimo anno si potrà pagare Bancomat, come si dice, solo usando il proprio smartphone. E fino a 15 euro di spesa a zero commissioni. Ad essere coinvolti saranno tutti i titolari di carte PagoBancomat, attualmente circa 37 milioni in Italia, che potranno eventualmente lasciare a casa la carta fisica e usare questo strumento anche con gli smartphone.

Bancomat punta ad avere un ruolo chiave nella digitalizzazione dei pagamenti sfruttando la forza del brand, l’ampia rete di accettazione e l’innovazione dell’offerta e a essere da guida per il Paese in questo processo al fianco delle banche. In questo percorso si inserisce un’iniziativa commerciale verso i clienti che prevede l’azzeramento del valore della commissione pagata dalle banche su pagamenti con Bancomat Pay fino a 15 euro.

A presentare l’iniziativa, insieme all’anteprima dei nuovi loghi aziendali e di prodotto Bancomat Pay, è stato Alessandro Zollo, amministratore delegato di Bancomat, durante il Salone dei Pagamenti, in corso a Milano.