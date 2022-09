Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, concorso pubblico per 980 posti: requisiti e scadenza domanda

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha indetto 2 concorsi pubblici per il reclutamento di 980 vari profili.

Il primo concorso riguarda 640 posti di cui 260 di Assistente Amministrativo, che svolge tutte le funzioni amministrative o operative di competenza; 120 di Ragioniere, che supporta gli addetti nei controlli di regolarità contabile ed esamina pratiche amministrative; 100 di Perito Informatico, che garantisce l’operatività dei sistemi informatici; 90 di Perito Industriale, che esegue interventi specializzati presso depositi fiscali; 30 di Geometra, che esegue sopralluoghi, accertamenti tecnici, perizie, e collaudo di opere e infine 40 di Perito Chimico, che esegue i controlli dei sistemi di alimentazione e di sicurezza; il secondo concorso riguarda 340 posti di cui 150 di Funzionario Amministrativo, 4 di Collaboratore per le Relazioni Internazionali, 50 di Legale, 40 di Analista Economico Finanziario, 32 di Informatico, 20 di Ingegnere, 20 di Ingegnere-Architetto, 20 di Chimico e 4 di Biologo.

Concorso Dogane, i requisiti

Per il concorso di 640 posti i candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, invece per il concorso di 340 posti i candidati devono essere in possesso della laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, Scienze dell’Economia e della gestione aziendale, Economia e Commercio, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Informatica, Fisica o Matematica.

Gli altri requisiti validi per tutti e due i profili sono: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, idoneità fisica all’impiego, godimento dei diritti civili e politici, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva etc. I 2 concorsi si svolgeranno attraverso le seguenti fasi…

Come fare domanda

Per scaricare i 2 bandi completi… continua a leggere.