Banca Ifis assume diplomati e laureati: figure ricercate, requisiti e come fare domanda

Banca Ifis assume: è la banca che ispira chi ha voglia di creare, competere, crescere e che occupa una posizione unica nel panorama bancario italiano. Offre opportunità di lavoro a 70 nuove figure soprattutto Sales Account (Funzionari Commerciali), i quali dovranno acquisire nuovi clienti, guidare obiettivi stimolanti, raggiungere importanti risultati attraverso le proprie abilità di negoziazione e intraprendenza. Oltre ad un’ottima conoscenza del territorio.

Banca Ifis assume: le altre figure ricercate

Le altre figure ricercate da banca Ifis sono Responsabili Operatività Immobili, che dovranno condurre le trattative con privati ed enti pubblici e fornitori, analizzare gli iter tecnici di tutte le sedi del gruppo. Ma anche monitorare i processi manutentivi, costruttivi e di riqualificazione nei vari siti della banca. Quindi analizzare andamento costi, monitorare la qualità dei servizi e delle attrezzature fornite dai fornitori. Gestori di Filiale, che dovranno gestire un portafoglio clienti e verificarne l’andamento della redditività. Mantenere una costante relazione con la direzione, ampliare il business della società in collaborazione con il team commerciale e aggiornare le informazioni relative ai clienti.

I requisiti e come fare domanda

Specialisti Pianificazione e Controllo di Gestione, i quali dovranno analizzare e gestire basi dati e flussi informativi periodici, elaborare situazioni economico patrimoniali. Poi collaborare alla quantificazione degli impatti sul capitale delle azioni manageriali intraprese. Quindi interagire con l’area information technology per le progettualità relative all’area pianificazione e controllo di gestione. Infine collaborare costantemente con le altre funzioni aziendali di business e di direzione. I requisiti richiesti ai candidati sono: diploma o laurea, dinamicità, innovazione, ambizione, voglia di mettersi in gioco, spiccate capacità relazionali, organizzative e di precisione, elevata propensione al problem solving, al teamworking e a lavorare per obiettivi, ottime doti di precisione e analisi critica. Qui tutte le informazioni su come fare domanda.