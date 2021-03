Barilla, concorso online per un nuovo formato di pasta: in palio 4mila euro, come partecipare

Barilla ha lanciato online un concorso per chiunque voglia proporre la sua idea su un nuovo formato di pasta. L’unico requisito per partecipare è aver compiuto 18 anni. In palio ci sono 4.000 euro.

L’iniziativa si chiama Barilla New Pasta Shape. Fino al 4 giugno, sarà possibile candidarsi tramite l’apposita pagina (https://desall.com/Contest/Barilla-New-Pasta-Shape/Brief) sul sito Desall.com. La domanda dovrà essere compilata online in inglese, corredata da immagini, meglio se in 3D o di prototipi.

Come partecipare al concorso Barilla

I partecipanti del concorso Barilla dovranno inventare un nuovo tipo di pasta secca, in grado di coniugare “aspetti estetici, funzionali e gastronomici”, che preveda anche l’uso di materie prime alternative (come farro, riso, legumi).

Nel bando si trovano indicazioni dettagliate su dimensioni, ingredienti, target, valori da comunicare. Si cercano “forme chiare, definite, nuove, innovative, capaci di generare curiosità” c’è scritto nel contest. Tra i criteri di valutazione ci sono originalità e fattibilità.

Premio da 4mila euro per il vincitore del concorso

Oltre al premio da 4.000 euro per il vincitore, che sarà annunciato a luglio, Barilla darà a tutti i partecipanti un’ulteriore possibilità. Un compenso di 1.500 euro per l’acquisto della licenza per lo sfruttamento del progetto.