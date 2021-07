Bartolini assume diplomati e laureati: le figure ricercate, i requisiti, come fare domanda FOTO ANSA

Il corriere BRT Bartolini assume diplomati e laureati: le figure ricercate, i requisiti, come fare domanda. Bartolini è specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci. Offre nuove opportunità di lavoro a persone in possesso di diploma o laurea, con dinamicità, forte determinazione nel raggiungimento degli obiettivi. Ma anche buone capacità comunicative, relazionali e di problem solving, capacità di gestione delle risorse umane e capacità di operare in autonomia.

L’azienda Bartolini

Il successo e lo sviluppo di BRT è da attribuirsi a diversi fattori fra i quali ha maggiore importanza la qualità delle Risorse Umane infatti il gruppo premia le capacità, la motivazione e i risultati offrendo a ciascuno tante opportunità di crescita coerenti investendo ogni anno in formazione. La presenza capillare sul territorio nazionale, le dimensioni aziendali e la varietà di professionalità necessarie, consentono a BRT di poter offrire interessanti opportunità a tutte le persone selezionate.

Bartolini assume, le figure ricercate

Le assunzioni riguardano soprattutto operai e impiegati, i quali dovranno svolgere diverse mansioni. Impiegati Operativi, che dovranno gestire la cassa, le spedizioni e tutte le mansioni di ufficio, risolve i problemi riguardanti le spedizioni, soddisfare le richieste telefoniche della clientela, espletare tutte le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza, effettuare l’inserimento dei dati relativi alle spedizioni in partenza dalla filiale e predisporre la relativa documentazione.

Responsabili di Filiale, che dovranno gestire la filiale affidata avendo responsabilità diretta sul conto economico, garantire la gestione della distribuzione dei colli. Ma anche svolgere attività di promozione e vendita del servizio presso la clientela, gestire i costi fissi e variabili della filiale. Gestire inoltre i rapporti con i fornitori dei servizi di facchinaggio e di trasporto. Per i requisiti e fare domanda cliccare qui.