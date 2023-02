Bartolini assume: i requisiti, le figure ricercate e come fare domanda

Il gruppo BRT-Bartolini assume: effettuerà 100 nuove assunzioni di diplomati e laureati, che riguarderanno soprattutto Impiegati, da assumere presso le 200 filiali presenti sul territorio nazionale. L’azienda ricerca Impiegati Operativi, i quali dovranno occuparsi di tutte le attività di fronting, bollettazione e customer service, supervisionare la gestione delle merci in magazzino e gestire le giacenze, i resi e le mancate consegne; Impiegati Prese e Consegne, che dovranno gestire tutti i giorni le attività di distribuzione e ritiro delle merci presso la clientela e partecipare all’organizzazione dei “giri” quotidiani degli autotrasportatori.

Bartolini assume, le altre figure ricercate

Impiegati Ufficio Fatturazione, che dovranno supportare il responsabile nelle proprie attività periodiche, supportare le filiali operative ed occuparsi della fatturazione dei clienti e della rendicontazione dei progetti; Addetti Commerciali, che dovranno effettuare attività di sviluppo e mantenimento, gestire in autonomia tutto il processo di vendita, dal primo contatto con il cliente all’individuazione dei suoi bisogni, alla definizione del contratto e delle tariffe oltre a rispondere degli obiettivi di margine e fatturato.

Requisiti e come fare domanda

Le persone interessate a lavorare nel gruppo BRT, alle quali saranno offerte opportunità di crescita coerenti, dovranno avere buona conoscenza dei principali strumenti informatici, capacità analitiche, organizzative e di problem solving, forte dinamicità, flessibilità, capacità di gestione delle risorse umane e predisposizione al lavoro in team. L’azienda è una realtà storica italiana e innovativa, che offre un servizio di corriere espresso e logistica sempre allineato con le necessità del mercato, con una profonda conoscenza del settore, si contraddistingue per la propria capillarità e per la flessibilità delle soluzioni proposte. Qui tutte le informazioni.