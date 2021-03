Concorsi pubblici 2021, oltre 125mila posti in palio: 90mila da concorsi già avviati come quelli del settore scolastico o di Roma Capitale (foto Ansa)

Concorsi pubblici 2021, oltre 125mila posti in palio: 90mila da concorsi già avviati come quelli del settore scolastico o di Roma Capitale. Le prove di selezione pubblica verranno effettuate con strumenti digitali ed in piena sicurezza secondo le norme vigenti.

Il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha annunciato che il Comitato tecnico scientifico ha dato parere favorevole per il riavvio delle selezioni.

Secondo il Forum della Pubblica amministrazione sono almeno 60 i bandi fra quelli già pubblicati nel 2020 e quelli che saranno pubblicati nel 2021 che si sbloccheranno.

I concorsi già avviati nel 2020 ed i nuovi che saranno resi noti nei prossimi mesi saranno sbloccati dal nuovo decreto anti Covid. Infatti una delle priorità è quella di combattere la crisi economica creando nuove posti di lavoro per gli italiani. Per far ripartire l’economia del nostro Paese che è stata messa in ginocchia dalla pandemia da Covid 19.

Concorsi pubblici 2021, oltre 125mila posti in palio: l’elenco con tutti i concorsi disponibili

Tra i concorsi interessati da questo nuovo decreto anti Covid ricordiamo quelli del settore scolastico (sono relativi alla scuola 8 grandi concorsi per circa 93mila posti in palio), quelli del ministero della Giustizia (sono venti i grandi concorsi del ministero della Giustizia per circa 9.300 posti), quelli del ministero della Salute (oltre 10mila posti in palio), quelli di Roma Capitale (1500 nuove assunzioni) e quelli per la ricerca (3.500 i posti).

Come ricorda Sky Tg 24, vanno segnalati anche quelli della Banca d’Italia (105 posti da assistente), della Corte dei Conti (52 posti per personale amministrativo), del ministero dei Beni culturali (1.052 posti per vigilanti), dell’Inps (due concorsi da 180 posti), del ministero dell’Economia (550 posti nelle Ragionerie territoriali), dell’Agenzia delle Entrate (3.082 posti da funzionario) e del ministero delle Politiche agricole (5 concorsi per complessivi 140 posti).

Concorsi in sede, le regole anti Covid da rispettare

I concorsi dovrebbero essere svolti in presenza ma su base provinciale o regionale. I candidati dovranno indossare mascherine Ffp2 ed essere posti ad una distanza di 2,25 metri l’uno dall’altro. Inoltre, dovranno presentarsi nella sede di esame con un tampone effettuato 48 ore prima.