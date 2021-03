Concorsi pubblici, bando 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti aeronavale e ordinario, all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022 (foto Ansa)

Concorsi pubblici, bando 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti aeronavale e ordinario, all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022.

Nella Gazzetta Ufficiale numero 19 del 9 marzo 2021 è stato pubblicato un nuovo concorso pubblico, aperto ai civili, per titoli ed esami per l’ammissione di 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti aeronavale e ordinario, all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021-2022.

Questi 66 posti sono così suddivisi: 58 posti per il comparto ordinario e 8 per il comparto aeronavale.

Concorsi pubblici, bando 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti aeronavale e ordinario, all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022. Requisiti e data scadenza bando

La domanda va presentata entro e non oltre l’8 aprile 2021. La domanda andrà inoltrata per via telematica tramite il portale apposito della Guardia di Finanza: concorsi.gdf.gov.it.

Passiamo ai requisiti di partecipazione:

Essere in possesso di una PEC.

Avere una età compresa tra i 17 ed i 22 anni.

Titolo di studio richiesto, diploma di maturità (vale anche per gli studenti che lo conseguiranno nell’anno scolastico 2020-2021)

Il bando è aperto ai nati tra il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2004.

Concorsi pubblici, bando 66 Allievi ufficiali del ruolo normale, comparti aeronavale e ordinario, all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022. Le prove previste

Riportiamo di seguito, le prove previste per il nuovo concorso della Guardia di Finanza 2021.

una prova scritta di preselezione riguardante la somministrazione di un questionario composto da 100 domande a risposta multipla. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati;

una prova scritta (tema) della durata di quattro ore, consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i candidati. Ad ogni elaborato può esser attribuito un punteggio di merito da zero a trenta trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale;

prove di efficienza fisica che consisteranno nel salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia (per il comparto ordinario) o nuoto 25 metri stile libero (per il comparto aeronavale).Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica dovranno essere in possesso di un certificato in corso di validità di idoneità all'attività sportiva agonistica;

accertamento dell'idoneità psico-fisica che si estrinseca attraverso i seguenti esami e visite: medica generale; esame delle urine ed ematochimici, visita cardiologica e neurologica;

accertamento dell'idoneità attitudinale finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. Detto accertamento si articola in uno o più test attitudinali per valutare le capacità di ragionamento, uno o più test di personalità e un colloquio attitudinale;

prove orali che consistono in un esame di educazione civica e storia, un esame di matematica e di geografia e conoscenza della lingua inglese.

Quello che devono sapere i vincitori del nuovo concorso della Guardia di Finanza

I vincitori del concorso parteciperanno ai corsi di formazione, della durata di cinque anni, come Allievi ufficiali del ruolo normale a Bergamo o a Roma.

Dopo quattro anni di formazione, gli Allievi vengono promossi a Tenenti. Questo passaggio è fondamentale per completare con successo i cinque anni di formazione obbligatori.