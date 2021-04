Concorsone Sud per 2.800 tecnici, bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale: come inviare la domanda (Nella foto Ansa, i ministri Brunetta e Carfagna)

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale martedì 6 aprile il bando per il concorsone pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 risorse di personale non dirigenziale per la pubblica amministrazione nelle Regioni del Sud.

Concorso pubblico per il Sud: come inviare la domanda

L’invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019, raggiungibile sulla rete internet all’indirizzo https://ripam.cloud, previa registrazione del candidato.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

La registrazione, la compilazione e l’invio on line della domanda devono essere completati entro il quindicesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, n. 27 del 06 Aprile 2021.

“Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso per l’assunzione di 2.800 tecnici qualificati nelle amministrazioni del Sud per dare sostegno nell’attuazione dei progetti del Recovery Plan. Le domande possono essere inviate entro il 21 aprile”. Lo scrive su twitter Palazzo Chigi.

A chi si rivolge il bando del concorso per il Sud

Sul sito della presidenza del Consiglio si legge: “È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato di 2.800 figure tecniche nelle amministrazioni del Sud (G.U. n.27 del 6 aprile 2021- 4 Serie speciale Concorsi ed esami). Il bando prevede una procedura rapida e semplificata e si rivolge a tecnici ingegneristici, esperti in gestione, rendicontazione e controllo, progettisti, animatori territoriali, esperti di innovazione sociale, amministrativi giuridici, process data analyst delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il bando rientra nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per dare sostegno alla Pa nell’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le domande potranno essere presentate fino al 21 aprile 2021, unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019, previa registrazione del candidato.”

Nesci: “Inizia il processo di rigenerazione nella Pubblica amministrazione”

“Il bando per le 2.800 figure tecniche che saranno assunte nelle pubbliche amministrazioni del Sud è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Inizia un processo di rigenerazione della PA nel Mezzogiorno garantendo assunzioni e formazione delle professionalità necessarie alla gestione dei fondi strutturali del nuovo ciclo di Programmazione 2021-2027 e del Piano di Ripresa e Resilienza”. Lo afferma, su Facebook, il sottosegretario al Sud, Dalila Nesci.

“A beneficiare – prosegue Nesci – saranno le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, che potranno assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità per una durata non superiore ai 36 mesi. Nell’ultima legge di bilancio abbiamo già previsto che il 50% di queste persone sarà stabilizzato attraverso concorso. Un lavoro concluso con i Ministri Mara Carfagna e Renato Brunetta, ma che parte da lontano con il precedente Governo insieme alla Ministra Fabiana Dadone e all’ex Ministro Giuseppe Provenzano e grazie al costante impegno del gruppo M5S che ha visto in prima linea i parlamentari del Sud, da sempre attenti alle difficoltà delle amministrazioni regionali e locali”.

Qui il link al bando in Gazzetta Ufficiale