Enel assume diplomati e laureati: i requisiti, le figure ricercate e come fare domanda

Enel, multinazionale dell’energia, assume diplomati e laureati per posizioni Tecnico-Operative con buone capacità organizzative e relazionali, orientamento al problem solving, attitudine a lavorare in gruppo e proattività. Dovranno completare gli ordini di lavoro, eseguire la manutenzione ordinaria, svolgere eventuali attività in reperibilità. Quindi rispettare le scadenze ed essere sensibili ai temi della sicurezza.

Enel assume: le figure ricercate

Le altre figure ricercate da Enel riguardano: Operatori della Transizione Energetica con buone capacità organizzative. Orientamento al problem solving, buone capacità relazionali e buona conoscenza di competenze digitali. Dovranno pianificare e programmare le attività nel rispetto delle scadenze, guidare i clienti in un percorso virtuoso che permette di raggiungere obiettivi sfidanti. Ma anche fornire soluzioni per l’efficienza energetica, che spaziano dall’installazione di impianti fotovoltaici a progetti di riqualificazione del sistema di illuminazione. Consulenti di Spazio con dinamicità, curiosità, flessibilità, proattività e forte orientamento al risultato e al cliente. Dovranno promuovere e vendere i prodotti/servizi dell’azienda e stipulare i relativi contratti, assicurare la conduzione di trattative commerciali. Analizzando le specifiche esigenze del cliente e garantire la gestione della clientela anche nel post vendita.

Requisiti e come fare domanda

Sviluppatori di Microservizi con ottima capacità di lavorare in team, problem solving, motivazione e orientamento all’obiettivo. Ma anche forte capacità di apprendimento e ottima capacità di organizzare le proprie attività in ambienti complessi e dinamici. Dovranno partecipare alla realizzazione di soluzioni finalizzate alla digitalizzazione e automazione dei processi. Contribuire poi all’evoluzione della piattaforma digitale integrata. Collaborare a progetti di sviluppo e contribuire al continuo miglioramento delle pratiche di sviluppo. Qui i requisiti e le informazioni per fare domanda.