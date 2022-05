FS Italiane (Ferrovie dello Stato) assume diplomati e laureati: requisiti e come fare domanda

FS Italiane (Ferrovie dello Stato) assume: tra le più grandi realtà industriali in Italia, che mira a diventare l’impresa di sistema al servizio dei pendolari e dei passeggeri dei treni ad alta velocità, all’insegna della sostenibilità e mobilità integrata, assumerà nuovo personale diplomato e laureato. Le assunzioni riguardano: Assistenti Lavori Realizzazione Opere Civili, che dovranno controllare i lavori eseguiti dall’appaltatore. Quindi supportare il direttore lavori per le verifiche di tutti gli adempimenti di legge in materia di lavori pubblici. Predisporre la documentazione formale e contabile. Vigilare sulla sicurezza in cantiere, assicurare la raccolta, la classificazione e l’archiviazione della documentazione di commessa.

FS Italiane (Ferrovie dello Stato) assume: le altre figure ricercate

Tecnici per Struttura Manutenzione Impianti e Attrezzature Industriali, i quali dovranno occuparsi della manutenzione dei rotabili. Monitorare l’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Curare l’archiviazione della documentazione tecnica e dell’inventario degli impianti e delle attrezzature. Ma anche gestire i contratti di manutenzione di macchine ed attrezzature industriali e garantire il corretto funzionamento delle utenze. Addetti al Bilancio, che dovranno analizzare i progetti di bilancio delle società partecipate. Poi aggiornare i principi contabili vincolanti per il gruppo e il relativo manuale contabile e la redazione di note informative tecniche per il recepimento di modifiche normative o interpretative con riflessi sul bilancio del gruppo e sui bilanci delle società controllate.

Requisiti e come fare domanda

Addetti alle Strutture, che dovranno occuparsi della redazione e progettazione di disegni esecutivi di strutture in cemento armato ed acciaio, della stesura di relazioni e documenti tecnici, della progettazione strutturale antisismica di edifici nuovi e supportare il coordinamento tecnico dei fornitori esterni. Oltre al possesso del diploma e della laurea, i candidati devono avere capacità di analisi e di problem solving, buone capacità di problematiche negoziali/contrattuali. Ma anche capacità relazionali, comunicative, di sintesi e di lavorare in gruppo. Quindi orientamento al risultato e al cliente, capacità di gestione delle criticità, autonomia decisionale ed attitudine al lavoro di squadra. Qui le informazioni per presentare domanda.