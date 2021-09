Hard Rock Cafe apre a Verona e cerca personale: le figure ricercate, come candidarsi

Hard Rock Cafe sbarca a Verona. La celebre catena di locali a tema musicale, fondata a Londra negli anni Settanta, è pronta ad aprire un ristorante fronte Arena, in piazza Bra 22. E, come fa sapere la catena tramite un post su Facebook, è alla ricerca di personale.

Hard Rock Cafe a Verona cerca personale

La catena di ristoranti Hard Rock Cafe aprirà un locale anche a Verona, in piazza Bra. La struttura sarà composta da 4 sale interne ognuna con uno stile diverso di arredamento e fino a 280 posti all’esterno. Le pareti, poi, saranno coperte da strumenti musicali e cimeli celebri delle rockstar che hanno fatto la storia della musica. La notizia della prossima apertura arriva dalla pagina Facebook dedicata, in cui si annuncia la ricerca di personale di sala, barman, camerieri e addetti alla cucina. Tanti i commenti e le domande ai post di questo nuovo Hard Rock Cafe Verona ma soprattutto tanta la curiosità e a chi chiede la data di apertura, lo staff risponde: “Stiamo lavorando per aprire al più presto. Continua a seguirci per rimanere aggiornato su tutti i prossimi sviluppi”. La data di apertura ancora non c’è ma è stata avviata la selezione del personale (curriculum a recruitment@hrcverona.com).

Dove sono gli Hard Rock Cafe in Italia

Hard Rock Cafe è una catena di ristoranti fondata nel 1971 a Londra. In totale nel mondo sono 167 i punti vendita e di ristorazione, che ospitano cimeli del rock. In Italia sono presenti a Roma, Venezia e Firenze.