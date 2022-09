Intesa Sanpaolo assume 200 persone: requisiti, figure ricercate e come fare domanda

Il gruppo bancario internazionale Intesa Sanpaolo, estremamente innovativo e motore di crescita sostenibile e inclusivo, con impatto concreto sulla società e con un forte impegno per l’ambiente, assume 200 persone. Si tratta di diplomati e laureati da inserire nelle filiali presenti in Italia. La ricerca è rivolta ad Addetti Direzione Centrale Immobili e Logistica, che dovranno verificare il corretto funzionamento delle procedure a supporto dei servizi logistici del gruppo. Coadiuvare i colleghi nell’attività di pianificazione e sviluppo dei servizi erogati dalla direzione, analizzare e preparare la documentazione. Supportare l’analisi della reportistica e gestire i fornitori nel processo applicativo.

Intesa Sanpaolo assume: le altre figure ricercate

Senior Professional Gestione Prodotti e Soluzioni, che dovranno implementare la politica di investimento sostenibile. Analizzare e monitorare gli investimenti in ambito ESG, supportare i gestori di portafoglio nelle scelte di investimento in tema di sostenibilità. Poi raccogliere dati e informazioni sull’attività e gli investimenti dei portafogli e supportare la comunicazione commerciale riguardo alle scelte di investimento. Responsabili del Progetto, i quali dovranno gestire le relazioni con il business della banca per la raccolta e l’analisi dei requisiti. Quindi sviluppare, coordinare e gestire i piani di progetto dall’avvio alla chiusura. Gestire e monitorare avanzamenti mediante Sal operativi e manageriali e identificare e gestire criticità e rischi di progetto.

Requisiti e come fare domanda

Analisti Funzionali Junior, che dovranno analizzare e progettare i processi di business interni, condurre analisi dei requisiti per lo sviluppo di nuove soluzioni IT. Verificare e garantire la correttezza funzionale dei processi, collaborare con il team di progetto affinché vengano comprese le esigenze dell’utente. Supportare il responsabile di riferimento nelle varie fasi del ciclo di vita del software. Oltre al diploma e alla laurea i candidati devono avere autonomia, flessibilità, proattività, orientamento al risultato e al cliente. Ma anche capacità di problem solving, forti capacità di comunicazione, di sintesi e di analisi. Quindi saper gestire le complessità con sicurezza e fiducia. Qui le informazioni per fare domanda.